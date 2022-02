Manger sainement grâce à l’alimentation intuitive

3 / 7

Les 10 piliers de l’alimentation intuitive

L’alimentation intuitive se base sur dix principes provenant du livre «Intuitive Eating: A Revolutionary Anti-Diet Approach» écrit par les nutritionnistes Evelyn Tribole et Elise Resch.

Ces principes, traduits en français par la nutritionniste et docteure en nutrition Karine Gravel, se résument par des actions concrètes afin d’améliorer sa relation avec la nourriture:

Rejeter la culture des diètes Honorer sa faim Faire la paix avec les aliments Cesser de catégoriser les aliments Découvrir le plaisir de manger Considérer sa sensation de rassasiement Vivre ses émotions avec bienveillance Respecter son corps Ressentir les bienfaits de l’activité physique Honorer sa santé et ses papilles gustatives

L’alimentation intuitive présente plusieurs avantages, et ce, surtout lorsqu’on la compare avec les traditionnelles diètes amaigrissantes. D’abord, cette pratique est beaucoup moins restrictive, autant par rapport au choix des aliments qu’au moment où on les consomme. Son but principal est de se sentir confortable avec ses décisions alimentaires. «C’est une pratique qui va au-delà de l’alimentation», précise Stéphanie Côté, nutritionniste, auteure et conférencière. «C’est vraiment un courant qui amène à accepter son corps et à l’honorer.»

Bien sûr, il n’existe pas de méthode parfaite, et l’alimentation intuitive risque de ne pas satisfaire certaines personnes. Souvent, lorsqu’on commence un régime ou une diète particulière, on peut s’attendre à des résultats rapides. Cette pratique bienveillante ne promet pas de perte de poids immédiate ou de changements instantanés: c’est une pratique plus «lente», et les résultats sont visibles à plus long terme. Ainsi, vous en ressentirez réellement l’efficacité et les bienfaits si vous l’appliquez sur une période de plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Cela dit, rien ne vous empêche d’adopter cette pratique pour un certain temps pour voir si elle vous convient. L’alimentation intuitive est une approche accessible à tous et ne cause pas d’effets rudes sur le corps et l’esprit. «Je pense qu’ultimement, c’est une méthode qui peut s’adresser à tout le monde, mais certains profils auront davantage besoin d’un accompagnement», estime Stéphanie Côté.

