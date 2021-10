Des produits saison pour surprendre vos convives à l’Halloween

HALLES D'ANJOU

Bières épicées…

Pour dénicher des produits inusités, des surprises pour les enfants et des produits raffinés pour les grands, c’est une adresse tout indiquée! Comme la citrouille est un incontournable en cette période de l’année, le Parti Bière propose deux bières québécoises provenant de la microbrasserie 4 Origines pour célébrer la cucurbitacée. Latte, qui saura plaire aux amateurs de lattés à la citrouille épicée rassemble les saveurs de citrouilles, vanille et cannelle. Également, Knightmare, une bière noire à saveur de citrouille épicée, pour ceux et celles qui aiment les saveurs corsées et sucrées à la fois.

Décorations

Pour décorer la maison (ou le bureau…) le Petit Marché des Halles vend une belle variété de citrouilles, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Et pourquoi ne pas acheter une jolie nappe décorative au Dollarama ou des verres en forme de tête de mort…

Douceurs

Pour les becs sucrés, la Fromagerie des Nations propose des truffes à la citrouille de l’entreprise Truffettes de France et la boulangerie La Panetière un délicieux sac de meringues aux couleurs de l’automne. Les amateurs de trucs salés se régaleront avec les croustilles au camembert de la Fromagerie Cavallaro, à déguster avec une petite pizza froide aux tomates.

Le marché Les Halles d’Anjou fait le bonheur des Montréalais depuis les années 80 tout en encourageant les commerçants locaux. Ne manque plus que votre imagination, selon vos préférences, pour organiser votre fête d’Halloween! Avant de vous y rendre, vous pouvez consulter la liste des boutiques et des services offerts.

