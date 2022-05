Comment réussir la cuisson du maïs dans l’eau

TASTE OF HOME

La fin de l’été est souvent synonyme de repas servi en plein air, avec une grande assiette était remplie d’épis de maïs frais. Pour recréer vos plus beaux souvenirs d’été ensoleillés à la maison, rien de tel qu’une épluchette de maïs maison. Bien qu’il existe de nombreuses méthodes pour le cuire, la cuisson du maïs dans l’eau reste la plus facile. Suivez le guide…

Comment faire bouillir le maïs en épi

Étape 1: Préparer le maïs et le mettre dans l’eau

La cuisson du maïs dans l’eau commence par la tâche inévitable de l’épluchage, qui consiste à enlever l’enveloppe et la soie des épis. Il faut ensuite placer les épis dans une marmite d’eau bouillante non salée, couvrir et porter de nouveau à ébullition.

Étape 2: Faire bouillir pendant 3 à 5 minutes

Faire cuire le maïs pendant 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit tendre. Le temps de cuisson exact dépendra du type de maïs que vous achetez et de sa maturité. Le maïs très frais ou les variétés super-sucrées peuvent nécessiter un temps de cuisson plus court, tandis qu’un maïs plus avancé pourrait nécessiter un temps de cuisson plus long.

Quoi mettre sur un épi de maïs

Le maïs sucré chaud à point ne demande qu’à être recouvert de beurre, nature ou assaisonné! Nous vous proposons six recettes, dont chaque variation donne environ une demi-tasse.

Beurre aux herbes classique:

Mélanger 1/2 tasse de beurre ramolli;

1 c. à soupe d’estragon frais haché;

1 c. à soupe de persil frais haché;

1 c. à thé de ciboulette fraîche hachée;

1 gousse d’ail hachée et 1/4 c. à thé de poivre grossièrement moulu.

Noisettes au romarin et citron:

Mélanger 1/2 tasse de beurre ramolli;

1/4 tasse de noisettes grillées, hachées;

2 c. à thé de romarin frais émincé;

2 c. à thé de zeste de citron râpé et 1/2 c. à thé de poivre grossièrement moulu.

Beurre au basilic de la cour arrière:

Combiner 1/2 tasse de beurre ramolli;

3/4 de tasse de basilic frais haché;

1 c. à thé de jus de citron;

1 c. à thé de poivre grossièrement moulu et 1/4 c. à thé de sel d’ail.

Beurre au fromage bleu, noix et sauge:

Mélanger 1/2 tasse de beurre ramolli;

1/4 de tasse de fromage bleu émietté;

1/4 de tasse de noix grillées hachées;

1 à 2 c. à soupe de sauge fraîche hachée;

2 gousses d’ail hachées et 1/2 c. à thé de poivre grossièrement moulu.

Beurre à la coriandre-Chili:

Mélanger 1/2 tasse de beurre ramolli;

3 c. à soupe de coriandre fraîche hachée;

2 c. à thé de poudre de chili;

1 c. à thé de poivre grossièrement moulu et 1/4 c. à thé de sel.

Beurre cajun:

Mélanger 1/2 tasse de beurre ramolli;

1 c. à thé de thym frais émincé;

1 c. à thé de cassonade;

1 c. à thé de poudre de chili;

1 gousse d’ail émincée;

1/2 c. à thé de cayenne et 1/4 c. à thé de poivre grossièrement moulu.

