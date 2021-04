Benny&Co: nouveau concept, nouvelles succursales en ville

@Thierry du Bois_OSA Images

On connaît la spécialité de l’entreprise – la technique exclusive de cuisson lente du poulet rôti, mise au point par le cofondateur Gilles Benny – qui a fait la renommée de la marque depuis 1960. Les choses ont énormément évolué depuis la toute première rôtisserie, à l’origine située à côté de la maison familiale. Mais le lien fort qui unit la famille continue à faire durer la marque depuis trois générations (et bientôt quatre avec les petits enfants – dont certains ont déjà 15 ou 16 ans, qui commencent à travailler pour l’entreprise).

Le nouveau concept dévoilé aujourd’hui présente une évolution du restaurant original de la bannière créé en 2006 et sera déployé à travers la chaîne. Il favorisera l’expansion des rôtisseries Benny&Co. dans les centres urbains, au Québec et en Ontario, contrairement au modèle précédant des restaurants qui convenait davantage aux grands espaces en banlieue.

«Refléter l’identité de Benny&Co. dans un espace plus petit, tout en améliorant l’ambiance et l’expérience client en salle à manger représentait tout un défi que nous avons su relever. C’est une adaptation importante de notre modèle d’affaires qui nous ouvre la porte à de nouvelles opportunités», ont indiqué Nicolas Filiatrault et Jean-Christophe Benny, respectivement vice-président Finances et administration et directeur Développement des marchés de Benny&Co.

Toujours conçu pour les familles, mais aussi pour les gens d’affaires et la vie de quartier. La décoration est épurée et donne envie de s’installer aux tables pour passer un bon moment avec des amis ou en famille. Mais pour manger dans l’une de leurs succursales urbaines et réinventées, il faudra attendre les nouvelles directives du gouvernement provincial. Toutefois, on peut commander son repas et passer le prendre ou le faire livrer.

«Ce concept inédit devait proposer initialement une expérience renouvelée seulement à la clientèle des grands centres urbains, où les espaces dans les bâtiments sont plus restreints. La pandémie nous aura alloué une année supplémentaire pour compléter une introspection, repenser le projet et réviser nos plans. Ce qui devait être au départ un concept urbain est devenu le concept d’avenir de Benny&Co. avec une toute nouvelle image», a précisé Elisabeth Benny, vice-présidente Marketing et relations publiques de Benny&Co.

Le Benny&Co. Ville-Marie, situé au 1175, boul. Robert-Bourassa, offre dès maintenant le service au comptoir et le service de livraison.

Le Benny&Co. Rosemont, établi au 450, rue Beaubien Est, et le Benny&Co. St-Jacques, localisé au 201, rue St-Jacques, ouvriront au cours de l’été 2021.

«Notre collaboration avec nos partenaires locaux se poursuit tant au chapitre de la conception que sur le plan de l’approvisionnement. Notre menu demeure le même, mais proposera une nouvelle présentation des plats en salle à manger. Nous l’appelons notre service confortable, c’est-à-dire que le client choisit de commander au comptoir ou à la table grâce à son téléphone intelligent, puis un serveur assurera le service. Nous avons très hâte à la réouverture des salles à manger pour faire découvrir cette toute nouvelle expérience à notre clientèle», a ajouté Marc-Antoine Benny, vice-président Approvisionnement de Benny&Co.

En plus des deux autres restaurants qui ouvriront prochainement à Montréal, de nouveaux restaurants verront le jour à Drummondville, Magog et Terrebonne en 2021.