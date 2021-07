B.lovd: des biscuits bons pour l’estime de soi

Mère de famille et présidente de l’agence de publicité Publicis Montréal, Rachelle Claveau est maintenant à la tête d’un tout nouveau concept de biscuits santé. Sélection.ca a rencontré cette femme inspirante qui déborde d’énergie et de projets, pour parler de B.lovd: des biscuits 100% naturels, sans additifs, faits avec amour… et porteurs de messages positifs!

B.lovd

S’aimer tel qu’on est

Pour Rachelle Claveau, offrir à ses enfants des collations qui avaient du goût, sans contenir trop de sucre, a toujours été un véritable un défi. Ancienne blogueuse de Rachelle et Coco – un blogue où elle a réalisé de nombreuses expérimentations alimentaires – Rachelle avait déjà de l’expérience en cuisine avant de lancer le projet des biscuits B.lovd. Pandémie oblige, elle a passé davantage de temps à la maison avec ses filles, Maeva et Lola, l’année dernière, en télétravail. Une situation qui a modifié ses habitudes.

C’est en décembre que le projet des biscuits porteurs d’un message d’amour s’est imposé: «Nous vivons constamment sous le poids de cette culture de performance: se comparer, être en compétition, se dire qu’on a besoin d’être plus belle, d’être plus intelligente, plus en forme, plus performante au travail, d’être une meilleure mère… Je me suis dit qu’il était primordial de s’aimer et de s’accepter comme on est. Parce que sinon, on est toujours dans le doute sur sa valeur intrinsèque.»

Rachelle Claveau décide d’utiliser ce qu’elle aime – faire des biscuits – et d’y ajouter des messages significatifs pour l’estime de soi. Et c’est ainsi que les biscuits porteurs de messages sont nés. «J’en ai parlé autour de moi: mes filles trippaient sur le projet, et tranquillement pas vite… ça s’est réalisé. J’en ai aussi parlé avec une équipe de création chez Publicis qui m’a aidé à développer le design et les messages. Et j’ai aussi travaillé avec une petite firme pour faire mon site web.»

Nora Merola

La recette du bonheur

En faisant plusieurs essais, Rachelle Claveau a développé ses recettes de biscuits, mais pour mettre en place toutes les opérations et la préparation des biscuits elle s’est associée avec Gabriella, une finissante de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) avec qui elle travaille depuis décembre dernier. Gabriella apporte son soutien et son expertise pour préparer les biscuits et pour mettre en place les protocoles, l’approvisionnement et les autres tâches reliées à la production des biscuits. «J’ai d’abord fait beaucoup de tests de mon côté pour arriver à la texture que je voulais – sans utiliser du sucre raffiné – et j’ai finalement élaboré mon biscuit de base, à partir duquel je peux travailler différentes versions. Avec Gabriella, nous travaillons à partir de cette base».

Les biscuits sont offerts en trois catégories: Classique, Passionné et Junior, en version française et anglaise. «Si tu achètes une boîte de biscuits pour ton voisin ou ton employeur, versus ta meilleure amie – qui vit peut-être un moment difficile – tu ne souhaites pas retrouver les mêmes genres de messages. Même chose avec les enfants: on ne souhaite pas mettre des messages trop philosophiques dans leur boîte à lunch. C’est pour ça qu’on a développé trois types de messages, que les gens sur la plateforme peuvent choisir.»

Le secret de son énergie? Il y a certainement une part de cette belle façon de voir la vie – prendre soin de soi, écrire des mots positifs aux gens qui nous entourent, partager – qui est partie intégrante de Rachelle Claveau. Et cette générosité qui fait d’elle une personne incroyablement vivante et inspirante! «En fait j’ai toujours eu énormément d’énergie, je suis quelqu’un qui se lève extrêmement tôt: j’ai réalisé toute la recherche et le travail de B.lovd entre 4h et 8h le matin. Ensuite, je commence à travailler vers 8h et la soirée, je la réserve pour ma famille. Et je recommence souvent à travailler un peu plus tard. Je fais de la méditation tous les jours (au minimum une demi-heure) et je m’entraîne. Et j’ai toujours besoin que ça bouge… je ne sais pas faire autrement!» confie celle qui pensait à ce projet depuis plusieurs années déjà.

B.lovd/Sélection.ca

Savoir s’entourer

Comme Rachelle Claveau le fait dans sa vie comme présidente d’une agence de publicité, le secret c’est aussi de savoir s’entourer: «pour chaque volet du projet, je suis allée chercher l’expertise chez des professionnels qui ont su m’aider à avancer.» Par exemple, elle pense à Gabriella, finissante de l’ITHQ, qui fait partie de son équipe depuis le mois de décembre. «Avec tout le monde qui a été impliqué dans ce projet, il y avait toujours quelqu’un qui encourageait les autres dans les moments de doute et de ralentissement, comme pour dire: ‘’On lâche pas!’’. Ensemble, on est arrivés.»

Et le succès est au rendez-vous. De nombreux messages sont envoyés sur les plateformes de B.lovd par les gens qui ont reçu les biscuits ou qui les ont achetés. Les gens avaient envie de ça, d’avoir la possibilité de dire de belles choses, de dire qu’on aime, de se rappeler à nous-mêmes qu’on s’aime, et qu’on est correct. Pas besoin d’être quelqu’un d’autre ou d’être meilleur… «On peut s’aimer comme on est, et moi je suis contente parce que je sentais le besoin d’en parler et je découvre que les gens sont contents qu’on en parle.»

Et les biscuits dans tout ça…

En ce moment, les biscuits sont disponibles uniquement en ligne sur le site: B.lovd. Il en coûte 17$ pour une boîte de 8 biscuits, mais ce sont bien plus que de simples biscuits: lorsqu’on est invité chez les gens, c’est une excellente idée d’apporter une ou deux belles boîtes de biscuits au lieu du traditionnel gâteau: il y a de quoi épater la galerie!