Seul un génie peut résoudre cette énigme lors d’un entretien d’embauche

Prêt pour votre prochain entretien?

Vous vous êtes armé de votre courage et avez potassé les questions les plus délicates posées lors d’un entretien d’embauche? Mais imaginez que, le jour venu, vous tombiez sur un OVNI du genre : «Vous êtes debout sur la surface de la Terre. Vous marchez un kilomètre au sud, un kilomètre à l’ouest et un kilomètre au nord, et vous arrivez exactement à votre point de départ. Où êtes-vous?»

Selon le biographe Ashlee Vance, Elon Musk, magnat des technos, poserait cette question à tous les candidats qu’il doit évaluer.

Attention, ce n’est pas un piège. Plutôt une énigme. En trouver la solution vous permettrait de décrocher presque certainement un boulot chez Elon Musk. Alors, prenez bien le temps d’y réfléchir. Voici un indice : les énigmes les plus piégeuses ont souvent plusieurs solutions.

Pour décrocher ce post, ne commettez jamais ces 10 erreurs lors de l’entrevue.

La première bonne réponse est le Pôle Nord. À cause de la courbure du globe terrestre, les directions indiquées ci-dessus forment un triangle qui vous ramène à votre point de départ. Et la seconde ? Imaginez un cercle d’un kilomètre faisant le tour du Pôle Sud et placez-vous à un kilomètre au nord de ce cercle. Marcher à partir de là un kilomètre vers le sud vous placerait sur ce tracé circulaire que vous parcouriez complètement à l’ouest avant de repartir au nord pour revenir à votre point de départ. On va les croire sur parole !

D’autres défis ?

Source: Curiosity