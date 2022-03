Steve Heap/Shutterstock

La semaine de travail de quatre jours bénéficie d’un soutien croissant et fait l’objet d’une proposition de projet pilote du Parti libéral de l’Ontario. Pourquoi est-ce un sujet d’actualité?

La pandémie a radicalement transformé notre regard sur la façon d’accomplir le travail – où, quand, en combien de temps. La diminution des interactions sociales et du temps passé au bureau a montré que certaines tâches – définies par le résultat visé plutôt que par le temps qu’on y consacre – pouvaient être accomplies en moins d’heures.

Vous vous intéressez à la question de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Allons-nous améliorer notre vie privée en consacrant moins de temps au travail?

Réserver plus de temps libre aux activités non rémunérées, aux soins personnels et aux loisirs peut se révéler très positif. D’après mes recherches, la satisfaction globale d’un individu augmente s’il réduit son temps de travail rétribué. Mais la grande question est de savoir si l’employeur maintiendra la même rémunération pour moins d’heures travaillées.

Et, justement, comment peut-on convaincre un employeur que c’est une bonne idée?

Prenez la pénurie de travailleurs: améliorer les conditions de travail devient un moyen d’attirer et de retenir les meilleurs talents. En Virginie, un centre d’hébergement et de soins a adopté la semaine de quatre jours avec rémunération pour cinq. Les coûts de personnel sont certes plus élevés, mais la diminution de son renouvellement et du temps de formation permet des économies.

La performance des employés s’est améliorée et ils ont fait moins d’erreurs, ce qui, à long terme, est bon pour les affaires. Pour les emplois associés à l’économie du savoir, contrairement à l’économie du travail, il n’est même pas nécessaire d’engager plus de personnel.

Pourquoi?

La loi de Parkinson établit que le temps nécessaire pour réaliser une tâche s’étire jusqu’à couvrir tout le temps dont on dispose pour y arriver, notamment en raison de la place importante et souvent inutile de la bureaucratie. Il faut donc s’interroger sur l’état actuel des choses: ce rapport est-il vraiment important? Cette réunion est-elle nécessaire? Ensuite, ceux qui passent plus de temps éloignés de leur travail ont moins tendance à laisser une activité non rémunérée empiéter sur leur journée de travail. Enfin, travailler en sachant qu’il en résultera plus de temps privé favorise la concentration et l’efficacité.

Mais, en fait, d’où vient la semaine de travail de cinq jours?

Au XIXe siècle, on travaillait de 60 à 70 heures par semaine. La semaine de cinq jours a été adoptée un peu avant le XXe siècle dans un contexte qui a vu l’émergence des syndicats et des avancées technologiques marquantes – l’électricité, par exemple.

Mais avec tous les progrès qu’on a connus depuis, pourquoi les heures de travail n’ont-elles pas diminué davantage?

Notre culture glorifie le travail et, pour de nombreuses organisations, l’employé idéal est celui qui est toujours disponible. Le gouvernement ontarien propose une loi sur le «droit à la déconnexion» pour limiter la sollicitation des employés par les outils numériques hors des horaires de travail.

Est-ce une réponse efficace au problème?

Elle aurait le mérite de définir la frontière entre le travail et la vie privée. Il appartiendrait à l’employeur de la faire respecter, et c’est important. Il ne s’agit pas d’interdire le travail après une certaine heure, mais plutôt de privilégier les décisions qui respectent la vie privée de l’employé. Pour ma part, il m’arrive d’écrire des courriels aux étudiants durant le week-end, mais je ne les envoie jamais avant le lundi matin, à 9h.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!