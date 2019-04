Nettoyer sa voiture: coup de neuf du printemps en 5 étapes!

Le début du printemps marque le moment idéal pour remplacer les balais d’essuie-glace , surtout si le caoutchouc s’est fissuré. En général, les balais d’essuie-glace durent environ six mois – remplacez-les chaque fois que vous remarquez qu’ils laissent des traces ou des rayures sur le pare-brise. Utilisez n’importe quel liquide à vitres pour nettoyer l’intérieur de vos vitres avant et arrière (elles sont peut-être plus sales que vous ne le pensez et cela bloque votre vision).

5 / 5

Shuterstock

Nettoyez l’intérieur

Le même sel et la même saleté qui ont attaqué l’extérieur de votre voiture pendant l’hiver ont probablement réussi à s’infiltrer à l’intérieur. Utilisez un gros aspirateur d’atelier pour enlever la saleté entre les sièges. Prenez ensuite un nettoyant moussant pour tissus d’ameublement pour les sièges en tissu, des produits détachants pour les tapis et un produit Armor All pour les surfaces délicates.

Pour les intérieurs contenant du cuir et du bois, mieux vaut d’abord consulter le manuel du propriétaire et déterminer quels types de nettoyants vous pouvez utiliser. Pour la plupart des cuirs, n’importe quel conditionneur pour cuir dont le pH est équilibré et qui contient des produits antitaches et des agents d’imperméabilisation devrait faire l’affaire. Pour toutes les surfaces à grain de bois, choisissez un produit spécialement formulé pour nettoyer le type de bois de votre voiture.

Pour obtenir d’autres excellents conseils sur la façon d’entretenir votre voiture et de trouver les pièces dont vous avez besoin, visitez le site Web de NAPA Canada.

Tiré de Rd.com : Spring Cleaning Checklist: 5 Steps to Get Your Car Ready for Spring

Vous aimerez aussi:

Ce que vous devez savoir sur les assurances automobiles

10 innovations pour la voiture dont vous ne pourrez plus vous passer!

10 choses que votre type de voiture révèle sur votre personnalité