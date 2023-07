Un univers fantastique typiquement québécois

Pour la première fois depuis le début de sa création, le Groupe Juste pour rire présentera une pièce de théâtre à l’été 2024. Un monde de fantastique, de geek, de mystère et d’humour attendra les spectateurs dès l’an prochain.

Juste pour Rire

Êtes-vous adeptes de la série de films Games of Thrones, ou encore du Seigneur des anneaux? La production théâtrale La Prophétie des 7 Royaumes (plus un plus petit) vous plaira assurément, selon le metteur en scène Patrick Rozon. Dans un communiqué de presse, il promet «une création québécoise 100% originale qui fera résonner la corde geek en chacun de nous, tout cela en ajoutant une bonne dose d’humour comme seul Juste pour rire est capable de le faire.»

Les spectateurs seront ainsi plongés dans une épopée remplie de quêtes et d’aventures. Le protagoniste devra sauver le monde avec une seule chance de réussir; empêcher la réalisation d’une prophétie oubliée. La production s’adresse à tous les âges; l’activité parfaite pour la famille!

Comme à son habitude, le Groupe Juste pour rire laissera sa classique touche d’humour pour non seulement impressionner ses spectateurs, mais aussi pour les faire rire.

La pièce aura finalement une touche de modernité et de technologie grâce à ses effets spéciaux et une intégration d’éléments multimédia.

La première représentation de La Prophétie des 7 Royaumes (plus un plus petit) aura lieu le 28 juin 2024 à la salle Pierre-Mercure, à Montréal. Les billets pour toutes les représentations sont déjà en vente sur leur site Web.

