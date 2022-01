Boréal

De quoi ça parle

Une femme est retrouvée dans une ruelle. Elle a été tuée après avoir été sauvagement torturée. Près du corps supplicié, ses vêtements soigneusement pliés. Et un chat éventré. C’est la quatrième victime de «l’homme aux chats». La population montréalaise est en état de choc. Les forces policières piétinent. Les médias s’impatientent. La journaliste d’enquête Marie Pinelli est ainsi envoyée au front : son patron veut un scoop. Non, il exige un scoop.

Et la reporter se retrouve coincée. D’un côté, le collègue aussi carriériste qu’elle est ambitieuse avec qui elle doit faire équipe. De l’autre, le chargé de l’enquête dont le moral est à zéro tant il est miné par l’horreur dont il est le témoin «professionnel». Sauf que l’humain, lui, n’en peut plus. Planant sur le récit, l’ombre du tueur, noire jusqu’au dégoût et de plus en plus prégnante. Parce que Marie, si elle avance d’abord à tâtons, s’approche de lui jusqu’à le frôler. Quand elle accepte une mission, elle la remplit. Envers et contre tout et tous.

Pourquoi vous aimerez ça

Michèle Ouimet n’y va pas par quatre chemins, son premier thriller non plus. Le lecteur est immédiatement happé par le récit et il vaut mieux avoir pris une bonne respiration avant de plonger. Les chapitres sont courts et punchés. Les personnages sont rapidement et solidement campés, que ce soit Marie ou l’homme aux chats – puisque l’autrice nous fait circuler dans le cerveau tordu du tueur. Il y a de l’(in)humain ici.

Et puis, le monde journalistique que connaît si bien Michèle Ouimet est superbement illustré. On reconnaît d’ailleurs la journaliste dans le fond (elle a fait ses recherches avant de mettre les mots sur l’écran) comme dans la forme – grâce à cette plume directe, frontale et même, quand il le faut, baveuse. Parce que ce roman très noir mené tambour battant débouche sur une finale parmi les plus audacieuses. On ferme le livre, on le rouvre en se demandant si on a bien lu. Et on le referme, bouche bée.

Qui l’a écrit

Michèle Ouimet a eu une impressionnante carrière de reporter au quotidien La Presse. Pendant 29 ans, on a pu lire ses reportages écrits en zones de guerre et en terrains dangereux. Depuis qu’elle a pris sa retraite du journalisme, elle se consacre à une autre forme d’écriture et a signé deux romans (La promesse, L’heure mauve) et un récit (Partir pour raconter).

Extrait

Silvia Rodriguez traverse d’un pas vif le stationnement plongé dans le noir. Elle frissonne dans son manteau en laine trop léger. Elle aurait dû mettre celui en duvet même si elle ne l’aime pas, car il accentue ses courbes trop rondes à son goût. […]

Elle lève la tête et regarde le ciel sombre et les nuages gorgés de neige qui camouflent la lune. Elle déteste l’hiver, son froid agressif, son humeur sauvage. En vingt ans, elle ne l’a toujours pas apprivoisé. Elle soupire en pensant à la chaleur moite de son Nicaragua natal. Nerveuse, elle esquisse un signe de la croix.

Elle fouille dans son sac à la recherche de ses clés. […]

Silvia sent une présence dans son dos. Surprise, elle laisse tomber son cellulaire qui s’écrase avec un bruit sec sur l’asphalte mouillé. Un homme se jette sur elle et met ses mains autour de son cou, qu’il serre avec une force étonnante. L’assaut est brutal. Silvia a le souffle coupé, elle ne peut pas crier. Elle agite ses bras dans un effort désespéré pour échapper à son agresseur. En quelques secondes, tout devient noir : le stationnement, l’arbre de Noël maigrichon et le ciel sans lune. (p. 11-12)

