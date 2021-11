5 livres audio à découvrir en novembre

4 / 5

Le beau mystère

Ceux et celles qui connaissent les enquêtes de l’inspecteur-chef Gamache seront enchantés de le retrouver au cœur d’une forêt sauvage du Québec, où des moines vivent cloîtrés et en silence depuis des siècles dans la communauté de Saint-Gilbert-entre-les-Loups. Personne n’a le droit de pénétrer dans ce lieu de culte, par ailleurs célèbre pour ses chants grégoriens. Toutefois, l’inspecteur et son adjoint Beauvoir auront leurs entrées, car le cadavre du chef de chœur a été découvert dans le jardin du monastère. On se laisse entraîner par la voix sonore de Raymond Cloutier dans cet univers où le divin et l’humain se côtoient.

Écouter Le beau mystère, par Louise Penny (narré par Raymond Cloutier)

Durée: 16 h 54 min

