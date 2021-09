1 / 7

Éditions Druide

Sa parole contre la mienne

Maud Graham a-t-elle pris congé pendant la pandémie? Chose certaine, Chrystine Brouillet, elle, n’a pas cessé d’écrire et l’inspiration était au rendez-vous. Ce roman hors-série s’abreuve aux eaux troubles du mouvement Me Too. Il est passionnant, peuplé d’un grand nombre de personnages… et très d’actualité: on y suit en effet une journaliste déterminée à révéler les agressions commises par une star des ondes.

Sa parole contre la mienne de Chrystine Brouillet

Druide, 24,95$

