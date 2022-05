Druide

Stanley Péan, Nathalie Petrowski, Patrick Sénécal, Boum et plusieurs autres auteurs proposent, dans ce recueil de nouvelles, une rencontre improbable, fictive – mais littérairement vraie – avec l’un de leurs personnages. C’est donc un plaisir de lecture, pour le voyeur qui sommeille en chacun de nous. Parce que oui, on a envie de savoir ce que pense secrètement Patrick Sénécal de Yannick Bérubé, ce jeune cycliste qui fait une chute au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui passera un séjour d’horreur entre les murs du 5150, rue des Ormes. On le retrouve dans ici, échappé de l’hôpital psychiatrique Pinel où il était enfermé depuis la fin du roman, et il en a gros sur le cœur. À cause de son auteur, nous l’aurons deviné. Ou peut-être à cause de la façon dont tout s’est terminé pour lui, ce qui revient un peu au même.

Et que dire d’Alice Malenfant, le personnage du premier roman de Nathalie Petrowski Il restera toujours le Nebraska, invitée sur un plateau de tournage pour rencontrer son auteure – un genre d’émission de retrouvailles. C’est une rencontre tendue et probablement pleine de ressentiments, mais combien fertile pour le lecteur.

Bref, Face à face est un recueil de nouvelles à lire les unes après les autres, ou selon ses préférences et ses coups de cœur. C’est amusant, bien écrit et plein de surprises.

Face à face avec leurs personnages, recueil de nouvelles sous la direction de Sonia Sarfati, éditions Druide, 24,95$

