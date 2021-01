Éditions Québec Amérique

C’est un livre dont on sort à la fois bercé par la langue et en deuil d’une femme. Parce que Bertha, la Bertha du titre, meurt dans les premières pages de ce récit magnifique, l’hommage d’un fils à sa mère dans lequel résonne l’histoire d’Haïti, la beauté d’un pays mais aussi sa dureté de «pays-pourri», et la force de ceux qui continuent de le porter dans l’exil.

Quand il fait triste Bertha chante, Rodney Saint-Éloi, éditions Québec Amérique, 24,95$

Partagez vos impressions de lecture sur le groupe Facebook, Le club du livre Sélection, pour discuter avec Sonia Sarfati.