Montréal, 1947. Des élèves du collège Brébeuf sont assassinés. Sur les traces du tueur, un policier porté sur la bouteille, une journaliste de faits divers et son mari, qui revient d’Europe où il a servi sous les drapeaux. Ce roman policier court et efficace aborde ainsi (et aussi) le choc post-traumatique et l’émancipation des femmes. On espère retrouver (bientôt) ces personnages.

Brébeuf, Catherine Côté, éditions Triptyque, 22,95$

