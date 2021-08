L’Exposition «Sous les glaces» avec Mario Cyr

Éric Carrière

Outre la beauté des images et l’incroyable diversité de la mer (qui en douterait après avoir vu un narval ou licorne des mers), les images de Mario Cyr exposent, tout en poésie, les conséquences dévastatrices des changements climatiques. Pourrait-on imaginer la planète sans ses étranges organismes microscopiques, ses méduses, ses baleines, ses phoques et ses morses, ou sans le puissant ours polaire?

Une image illustre bien l’émotion vécue durant cette immersion arctique: Grâce à l’hydrophone, Mario Cyr fait écouter à ses accompagnateur le chant des baleines. Le sourire des inuits, et le commentaire de l’un d’eux – qui découvre des «fantômes» sous la glace – est chavirant.

L’Exposition «Sous les glaces» est présentée par Éloize Expo, aux Studios Éloize du Vieux-Montréal, du 2 juin au 31 octobre; et à compter de décembre 2021 au Centre des congrès de Québec.