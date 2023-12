Guide cadeaux: 50 idées de cadeaux de Noël pour tous les goûts

Attitude

Coffret Oceanly pour les soins du visage

La gamme de soins pour le visage d’Oceanly, unique et innovatrice, propose des produits conçus avec des ingrédients sains, sans eau – ce qui permet une meilleure conservation – et certifiés EWG VERIFIED. De plus, l’emballage est sans plastique et entièrement biodégradable. Des nettoyants et sérums aux crèmes, masques et écrans solaires pour le visage: il y en a pour tous les besoins.

Cette année, en plus des coffrets pour les soins du visage, deux nouveaux coffrets de maquillage sont disponibles. Chaque ensemble est composé d’un fard à joues, d’un illuminateur de teint et d’un brillant à lèvres, enrichis de produits hydratants qui améliorent l’apparence de la peau. Le coffret Happy Berry, avec ses teintes de rouge framboise et de rose doré, est parfait pour les sous-tons de peau chauds. D’un autre côté, le coffret Silky Pink, avec ses teintes de rose pâle, convient aux sous-tons de peau froids.