WandaVision: clins d’œil sur le passé, coups d’œil sur l’avenir

Cette étrangeté est-elle surprenante?

Non, le couple en question étant formé par Wanda Maximoff et Vision. WandaVision, c’est cela: le fruit de l’union de la Sorcière rouge capable de mouvoir les objets à distance et d’altérer la réalité; et de l’androïde tout puissant. Leur rencontre est survenue au grand écran dans Avengers: L’ère d’Ultron et leur séparation, dans Avengers: la guerre de l’infini, avec sa mort à lui.

Alors… que fait-il, bien vivant et heureux dans cette première production des Studios Marvel destinée à Disney +? On va le découvrir d’épisode en épisode, alors qu’un sous-texte plus sombre, à peine perceptible au départ, se fait de plus en plus évident et inquiétant. De la couleur, du rouge (sang) en fait, apparaît en effet dans ce monde en noir et blanc. Et ce n’est que le début.

