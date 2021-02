Flora et Ulysse: entrevue avec Kate DiCamillo

3 / 7

Flora et Ulysse – Disney +

Aborder les choses difficiles

Kate DiCamillo ne tourne en effet jamais le dos aux questions plus graves que pose la vie. Et les animaux, croit-elle, «sont un portail qui permettent d’ouvrir et de développer ces thèmes»: «Devant un personnage animal, en tant que lecteurs, nous sommes plus susceptible de baisser la garde que nous maintenons avec les personnages humains. Ces animaux fictifs entrent facilement et plus rapidement dans nos cœurs. Et ça facilite les choses pour aborder des thèmes difficiles.» Il y a toujours des sujets difficiles, mais il est important de pouvoir en discuter avec vos proches.

Pas pour rien s’ils sont si présents en littérature jeunesse et dans les films pour enfants: «Ils sont le reflet de la façon dont les enfants se sentent souvent: petits, impuissants et mis de côté. Il leur est donc facile de s’identifier aux chiens, aux chats… et même aux souris qui peuplent les histoires.» Et les écureuils? La romancière éclate de rire. Cet écureuil-là s’est incrusté dans son imaginaire comme ceux, bien réels, qui ont mangé tous les poivrons de son jardin! Mais elle n’a pu faire autrement que de l’accueillir: «J’en ai trouvé un, mourant, sur le pas de ma porte. Je n’ai pu le sauver.» Elle a décidé de le ressusciter dans un personnage de fiction… tout en lui en faisant d’abord quand même voir de toutes les couleurs. Petite vengeance? Si peu!