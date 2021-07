Croisière dans la jungle avec Dwayne Johnson… et autres films inspirées de manèges

3 / 9

Trouver le juste ton

Bien qu’indépendante et féministe avant le temps, la Dr. Houghton ne débarque pas seule en Amazonie. Elle est accompagnée de son frère, MacGregor, incarné de façon amusante par Jack Whitehall. Qui est mieux équipé que qui face aux dangers de la jungle (certains, surnaturels), c’est à voir! Un rôle en forme de (gentille) revanche pour le comédien: «J’avais une seule réplique dans Frozen, et elle a été coupée», pouffe celui qui fait donc ici une entrée plus substantielle chez Disney, en endossant un personnage plus étoffé qu’il n’y paraît à première vue: «Dans beaucoup de films de genre, les personnages sont un peu bidimensionnels. Ici, on comprend petit à petit des choses sur les uns et sur les autres, de même que les raisons qu’ils ont de se trouver là où ils se trouvent.»

Ainsi – saisit-on lors d’une conversation entre Frank et MacGregor – le frère de Lily est gai. Mais ce n’est pas surligné ni appuyé: «C’est seulement deux types qui prennent un verre en parlant de ce qu’ils aiment et de qui aiment. Aussi simple que ça», fait Dwayne Johnson.

Aussi simple que ça… quand on a le ton juste. Celui de Croisière dans la jungle joue sur plusieurs cordes: à travers l’action et les rebondissements, «être spirituels, romantiques, drôles, sarcastiques et mignons en même temps, c’est très difficile… et vous avez réussi!», lance Edgar Ramirez qui interprète Aguirre, l’un des ennemis (im)mortels des aventuriers de l’arbre perdu.

