Au cinéma avec les enfants!

3 / 10 Sony Pierre Lapin 2: Le fugueur De Will Gluck. Avec Rose Byrne et Domhall Gleeson. (Déjà en salle) Une nouvelle incursion dans le monde bucolique de Beatrix Potter (dont les livres, au charme maintenant suranné, ont bercé des générations d’enfants et méritent d’être (re)découverts)! Suite, ici, du film sorti en 2018… dont une scène, rappelons-le, avait fait scandale: des parents d’enfants allergiques étaient montés aux barricades, car les lapins s’étaient mis à sauter de joie quand un vilain jardinier avait perdu conscience après que Pierre et ses amis lui aient fait avaler un fruit nocif pour lui. Humour douteux, on en conviendra. Tournons la page et retrouvons, ici, la «famille» formée des humains Béa et Thomas… et de leurs lapins. Parmi lesquels se trouve Pierre, pour qui il est hors de question de rentrer dans le rang. Ça tombe bien, la grande ville est à portée de main (ou de patte de lapin) et lui offre une opportunité qu’il ne peut refuser. Il verra là s’il est vraiment une graine de voyou… Connaissez-vous Flora et Ulysse? Apprenez-en plus sur la romancière Kate DiCamillo, qui a signé le roman à l’origine du long métrage.

4 / 10 TVA Films Pinocchio De Matteo Garrone. Avec Roberto Benigni, Federico Ielapi et Rocco Papaleo. (Déjà en salle) Attention, chef-d’œuvre. Mais attention, bis: pas destiné aux jeunes enfants. Tel le conte original de Carlo Collodi (et non la version sortie en 1940 des studios Disney, que «tout le monde» a vu), ce long métrage est sombre, dur… et totalement magique pour qui est prêt (en âge) de le recevoir. Quiconque connaît le travail du cinéaste Matteo Garrone (Gomorra mais aussi Le conte des contes… qui, lui, est un joyau destiné aux adultes, point) se doutera qu’on ne donne pas ici dans la légèreté : rappelons que, dans le conte original, le pantin de bois se fait pendre haut et court, qu’il se fait brûler vif (les pieds seulement, mais quand même) et que sa conscience/criquet n’a pas un sort enviable. Mais visuellement, ce film est une merveille dans laquelle brille un Roberto Benigni dont le Geppetto est attachant et émouvant comme ce n’est pas possible.