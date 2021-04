Entrevue avec Georges St-Pierre: d’athlète à acteur (et autres sportifs du cinéma)

De Dwayne Johnson à Dave Bautista en passant par John Cena, plusieurs lutteurs et athlètes du ring se retrouvent à jouer dans des productions attendues dans les prochaines semaines. Entrevue sur le sujet avec le champion d’arts martiaux mixtes Georges St-Pierre, qui reprend son rôle de Batroc dans la série Faucon et le Soldat de l’hiver (Disney +).

Comprendre que Georges St-Pierre, champion d’arts martiaux natif du Québec, a plus que son prénom en commun avec le personnage qu’il incarne sporadiquement dans l’univers Marvel, Batroc, Georges de son prénom, mercenaire que l’on a d’abord découvert as de la savate (boxe française) et qui, entre ses deux apparitions à l’écran, a entre autres développé une technique utilisée en lutte et en jujitsu qui transforme les jambes en puissants pistons. Bref, le combat est, cette fois, plus long et plus impressionnant.

Dans l’une des premières scènes de Captain America: le soldat de l’hiver d’Anthony et Joe Russo, il affrontait Steve Rogers (Chris Evans) sur un navire de guerre. Il remet ça dans les premiers instants de la série Faucon et le Soldat de l’hiver (présentement à l’affiche sur Disney +) où il combat Sam Wilson (Anthony Mackie) à bord d’un avion militaire. À chaque fois, il n’a pas le dessus, mais il s’en tire vivant – et contre Captain America ou Faucon, c’est déjà énorme.

«Même quand on combat une même personne, dans les faits, on n’affronte jamais le même adversaire. Chaque combat, chaque expérience de vie laisse des marques, te change et change celui qui est en face de toi. Donc, la prochaine fois que Batroc affrontera Faucon, la game sera différente», raconte-t-il… sans toutefois confirmer s’il sera de retour dans la série. «Mais en tant que Batroc, je peux dire au Faucon que ma brigade et moi sommes prêts pour lui et la prochaine fois que sa route croise la mienne, il ne sera pas aussi chanceux.»

Georges St-Pierre dit cela en souriant, une lueur moqueuse dans son regard clair. Il n’est pas Georges Batroc. Même s’il peut, en cherchant bien, trouver des points communs entre le mercenaire de fiction et le combattant qu’il a été sur le ring (qui diffère de l’homme qu’il est dans la vie): «Batroc n’a aucun code de morale, il ne se demande pas si ce qu’on lui demande de faire est bien ou mal, il le fait pour l’argent. Pour ma part, quand j’étais dans l’octogone, je devais me concentrer sur les choses que je pouvais contrôler et mettre de côté celles sur lesquelles je n’avais aucune prise – comme ce que les gens allaient penser de moi.» Sa mission, son travail, c’était de vaincre. Celle de Batroc aussi. À la clé, gagner leur vie.

Et indirectement, cette carrière l’a préparé à celle que, depuis qu’il a pris sa retraite des arts martiaux mixtes il y a trois ans, il développe en suivant des cours de jeu, de diction, d’anglais, de théâtre, etc.: «En fait, j’ai toujours été un acteur. Avant chaque combat, j’étais effrayé, mais je ne devais pas le laisser paraître. Je devais faire semblant d’être excité et heureux d’être là pour ne pas donner l’avantage psychologique à mon adversaire. Aussi, dans le sport comme dans le jeu (acting), on se prépare au moyen de nombreuses répétitions… pour finalement se rendre compte que rien ne se passe comme on l’avait imaginé. Il faut alors s’adapter. Et les meilleurs athlètes, comme les meilleurs acteurs, sont ceux qui possèdent cette faculté d’adaptation.»

Cette faculté d’adaptation et ce «j’ai toujours été un acteur» semblent couler dans le sang de plusieurs de ceux et celles qui ont fait merveille sur le ring avant de se tourner vers la lumière des projecteurs. En voici quelques-uns, dont les films arriveront prochainement sur les écrans.

