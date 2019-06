13 châteaux de la série Trône de fer à visiter

La saga médiévale a peut-être diffusé son dernier épisode, mais vous pouvez revivre l’émotion de scènes inoubliables en visitant ces lieux.

Le château de Zafra offre le décor épique de la tour de la Joie dans la série Trône de fer. Dans l’une des visions de Bran Stark, c’est là que le jeune Ned Stark et ses troupes affrontent Ser Arthur Dayne et Ser Gerold Hightower (troisième épisode de la sixième saison).

Château de Doune, Écosse

Il suffirait que vous ayez fermé les yeux une seconde pour manquer le château de Doune – il incarnait une partie de Winterfell, la maison des Stark, dans l’épisode pilote. (C’est de la tour de ce château que Jamie Lannister pousse Bran par la fenêtre, en devisant sur ces «choses que nous faisons par amour.»)

Le château médiéval du XIVe siècle a été construit pour abriter le régent d’Albany, aussi connu sous le nom de «roi d’Écosse sans couronne». Mais ce n’est pas une propriété facile à visiter: «La cour du château et la cave, y compris l’exposition, sont accessibles par un tunnel pavé et plutôt raide et plutôt bricolé (partiellement en bois), selon VisitScotland. L’accès assisté est possible pour les personnes déterminées, mais difficile.»

