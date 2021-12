Boucherville, 3000 kilos de déchets ramassés, Forêt Ouareau, 2000 kilos, Lac-Saint-Charles, 19 950 kilos… La liste est longue des décharges sauvages auxquelles s’est attaqué depuis 2013 PurNat, un organisme créé par Marcel Poiré, cet amoureux de la nature qui en avait marre de se balader dans des forêts qui servent de dépotoirs. Le principe est simple: une fois une décharge identifiée, PurNat réunit bénévoles et partenaires, et tous se mettent au travail pour redonner ses droits à la nature.

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

maisons-femmes.qc.ca

Au moment d’écrire ces lignes, 15 femmes avaient été assassinées au Québec en 2021, la plupart victimes de violence conjugale. Un fléau que tente de contenir le Regroupement en accueillant dans une des 43 maisons réparties dans tout le Québec les femmes qui veulent fuir un conjoint violent.

Bon an mal an, elles hébergent plus de 2700 femmes et leurs enfants. L’organisation contribue en outre à l’évolution des lois et politiques en matière de protection des femmes et des enfants victimes de violence conjugale.

Il existe beaucoup d’autres organismes qui ont besoin de vous. Vous en trouverez sur le site de CanaDon.

