Le voleur de banques à bicyclette

Un soir tard, en 1998, Tom reconsidère sa liste. Au fil des ans, il n’a jamais cessé d’y ajouter de nouvelles hypothèses, de nouveaux métiers. Sous «pilote d’hélicoptère» et «crocheteur», il ajoute deux lettres: «B. B.» Braqueur de banque.

Le rêve olympique de Tom s’étiole et il fantasme sur ce qu’il pourrait substituer à la satisfaction immédiate et vibrante procurée par le vélo. Il dresse une liste d’activités, puis enchaîne les entretiens, de plus en plus insatisfait de sa vie ennuyeuse. Sa relation avec Laura est tendue. Il est mal à l’aise dès qu’elle parle de mariage ou d’enfants. Il ne s’imagine pas s’installer.

Les autres sprinters savent qu’il manque de discipline. «Tom est rapide, mais il ne sait pas s’entraîner, note l’un. Il doit s’appliquer.» Il regagne rapidement Chicago où il s’installe avec sa petite amie Laura. Il a décroché un boulot d’assistant social. En aidant les autres, il oublie ses problèmes. Après quelque temps, il se sent parfaitement inutile – il n’a ni ligne d’arrivée ni acclamations.

S’il songe encore aux Olympiques, il compte surtout sur son talent naturel. À la fac, le jeune homme a fondé un club de cyclisme où il s’entoure d’amateurs qu’il arrive toujours à battre. Au lieu de s’entraîner sérieusement, il fume et boit de la bière avec les amis.

À l’université, pourtant, l’intérêt de Tom pour le cyclisme – et tout le reste – diminue. Pendant ses six années à Southern Illinois, il passe d’un programme à l’autre, de la philosophie à la sociologie, sans oublier le théâtre.

À la fin du lycée, la feuille de route de Tom est toute tracée: il va s’entraîner à l’université Southern Illinois où il a été admis, rester concentré et patient. D’ordinaire, les meilleurs cyclistes ne se qualifient pas avant la fin de la vingtaine.

Il roule avec nonchalance jusque chez ses parents où il range le vélo dans le garage et se glisse sur la pointe des pieds au sous-sol. Il sait qu’il ne pourra parler à personne de son vol. Il n’éprouve aucun remords. Les banques sont assurées et, de toute façon, elles se fichent de l’argent. Il a conçu, incarné et livré une performance parfaite. Il se sent gagné par un sentiment d’euphorie.

Tom se précipite à l’extérieur, le sac à la main. Son cœur bat à tout rompre. Il ressent des fourmillements dans les jambes. L’opération n’a duré que 45 secondes. Deux minutes plus tard, ayant retrouvé son vélo, il se défait fébrilement de son déguisement qu’il jette dans le sac de coursier avec les billets.

Tom entre dans la succursale et s’approche de la caissière. Elle se redresse aussitôt. Halloween commence tôt cette année, songe-t-elle. Tom lui glisse une fiche qu’il ne veut pas lâcher. Pas question de laisser des indices. Après un étrange ballet de lâchera-lâchera pas, la caissière se penche pour lire le message. Tom glisse le sac en plastique sur le comptoir qu’elle remplit de billets.

Il s’arrête en chemin devant une cabine téléphonique et appelle le commissariat de police de Libertyville situé à deux rues de sa cible. «Ouais, salut, je suis à Adler Park, dit-il en omettant de s’identifier. J’ai vu un homme armé dans les bois. — Merci, monsieur, nous envoyons quelqu’un vérifier», dit la voix au bout du fil.

Le 23 octobre 1998, le cycliste pénètre dans le garage de ses parents, saisit son sac de coursier et son vélo Fuji AX-500 et pédale vers le centre de Libertyville. Il pose sa bécane contre une clôture bordée d’arbres entre deux maisons, puis enfile un pantalon kaki et une chemise bleue sur sa tenue de cycliste en lycra. Il ajuste sa perruque et ses lunettes noires surdimensionnées qui rappellent celles de Jackie Onassis, puis se dirige vers une succursale de l’American National Bank.

Chicago a vu s’épanouir de nombreux braqueurs célèbres, ce qui n’est pas pour déplaire à Tom. Dans la boutique de perruques du quartier où le gangster John Dillinger s’est planqué dans les années 1930, Tom hésite entre des cheveux rose fuchsia, blonds à nattes ou afro aux couleurs de l’arc- en-ciel. Il finit par choisir une perruque à tresses noires et frange courte.

Deux braquages de banque en un jour

Près d’un an après le premier vol, Tom récidive. Le déguisement ne change guère et il s’enfuit à vélo avec 3247$. Cette fois, il disperse les billets dans des ruelles où les trouveront des sans-abri. Il éprouve une sorte d’ivresse à voler des banques et distribuer l’argent. Il se voit comme un redresseur de torts.

Le sentiment se dissipe. Sa vie lui semble de plus en plus médiocre et décevante. Il lutte contre la dépression et se rend compte qu’à 29 ans, la perspective d’être cycliste de niveau international se réduit chaque jour. S’il veut poursuivre son rêve olympique, il doit s’y mettre.

Il annonce à Laura qu’il veut s’entraîner en Californie du Sud pour la sélection aux Jeux olympiques. Il a pu maintenir sa classification en catégorie 1 et cela lui permet de se qualifier automatiquement pour les essais. Il n’a plus qu’à s’installer là-bas et rouler.

Laura lui prête la Honda Accord bleue de sa mère pour le déménagement. Arrivé en Californie, en se regardant dans la glace, il se jure de ne plus braquer de banque.

«Comment ça se passe? demande Laura qui appelle de Chicago.

— Bien!», répond Tom. Il a le teint hâlé à force de rouler sur le vélodrome extérieur de San Diego. Pour étoffer sa masse musculaire, il s’impose tous les matins des exercices d’entraînement à la force. Au vélodrome, il se montre de plus en plus impressionnant dans ses départs déjà fulgurants. Début 2000, après quelques semaines, Tom n’a jamais été aussi en forme.

Avec la monotonie de l’entraînement, il oublie son engagement. Son double secret – et l’ivresse que seul semble lui procurer le vol – se rappelle à lui.

Le lendemain de la Saint-Valentin, il braque une banque à Encinitas, au nord de San Diego. Le 29 février, il s’attaque à une autre succursale près de Solona Beach. Le jour suivant, de nouveau à Encinitas. Deux semaines plus tard, à San Diego. Le 24 mars, il s’en prend à deux banques le même jour et cet exploit lui rapporte son plus joli butin: 10274$.

Il empoche les petites coupures de 5$ et 1$ et dissémine les billets de 20$ dans les toilettes publiques en ville et sur les plages. Il n’a pas besoin de cet argent.

