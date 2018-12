Nous avons demandé à nos lecteurs ce qu’ils font pour profiter au maximum de l’hiver au Canada. Voici les cinq idées les plus souvent ramenées par notre lectorat pour mordre à pleines dents dans l’hiver !

1 / 5

Sunny studio

L’une des joies de l’hiver : passer du temps en famille

“Se réunir en famille, entre amis, partager un repas et rattraper le temps perdu. On ne peut JAMAIS recevoir trop de marques d’affection!”

– Marie Myke, Brantford, ON

En effet, se rapprocher aux êtres qui nous sont chers a un effet bénéfique pour la santé. La science a révélé que les liens sociaux renforce le système immunitaire, ce qui nous aidera à combattre, entre autres, les maladies courantes de l’hiver.

Retrouvez des idées pour passer du temps de qualité en famille.