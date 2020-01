Un bain chaud pour un bon sommeil

Pour un bon sommeil, rien de tel que barboter dans la baignoire: la chaleur améliore la rapidité de l’endormissement et la durée du sommeil.

Suivant une méta-analyse américaine, un bain chaud (ou une douche) le soir améliore le sommeil, en termes de durée, et la rapidité de l’endormissement – s’il est pris une ou deux heures avant le coucher.

Barboter dans la baignoire a certes des vertus apaisantes, mais il faut savoir aussi que le cycle sommeil-veille est intimement lié à la température corporelle qui atteint son maximum en fin d’après-midi ou en début de soirée et qui baisse avec la somnolence.

L’eau chaude contribue au rythme circadien naturel en attirant le sang et la chaleur corporelle interne vers la périphérie, c’est-à-dire les mains et les pieds. La chaleur pourra s’en échapper plus aisément à la fin de la journée.

