3 / 5 Ksenia Raykova/Shutterstock Canada: un café pour chiens Où, dans ce monde impitoyable, les chiens peuvent-ils trouver un petit moment de détente? Si vous vivez près du High Park de Toronto, vous pourriez essayer le «café» pour chiens que Kaya Kristina a installé devant sa maison. Elle a commencé il y a quelques années à placer des bols d’eau pour les chiens fatigués et assoiffés de retour du parc. Avec la pandémie, coupée de sa famille et de ses amis, Kaya a intégré au menu des biscuits pour chiens, du foie de bœuf et du poulet séchés et même un assortiment de bâtonnets. Maintenant baptisée StarPups et disposant de sa page Instagram (The Pups of High Park), la cour de Kaya est devenue un carrefour très populaire auprès des habitants – humains et canins – du quartier. Au Canada, une nouvelle vie attend les baguettes! Cela fait partie des bonnes nouvelles à découvrir.

4 / 5 Catarina Belova/Shutterstock Espagne: une forêt urbaine pour adoucir le climat Planter des arbres est depuis longtemps perçu comme une bonne façon de lutter contre la crise climatique. Après tout, n’est-il pas élégant (et peu coûteux) de planter un milliard d’arbres et de les regarder aspirer le dioxyde de carbone? Madrid a fait franchir un nouveau pas à la pratique: ses dirigeants prévoient entourer la ville d’une forêt urbaine constituée de près d’un demi-million d’arbres (dont 100 000 spécimens indigènes) – forêt qui, à maturité, absorbera plus de 170 000 tonnes de CO2. Ce mur vert, qui prendra 12 ans à croître, contribuera à rafraîchir la ville, à la rendre plus agréable et à en faire un modèle écologique pour d’autres jungles urbaines. Continuez de parcourir la Terre à travers les dernières bonnes nouvelles du monde.