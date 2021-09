1 / 5

Dans sa résidence londonienne, Samantha Holdsworth, une clown professionnelle de 44 ans, chante et danse pour des travailleurs sociaux du Bangladesh, à 8000 kilomètres de là.

Ils sourient, puis éclatent de rire. Cette séance sur Zoom est une formation qui doit leur apprendre à égayer de jeunes réfugiés Rohingyas.

Samantha Holdsworth est la fondatrice de Clowns Without Borders U.K., une ONG qui réconforte par le rire les enfants piégés en zone de conflit ou de catastrophe naturelle.

C’est en 2014 qu’elle a créé la section britannique de cette association d’origine espagnole. «Ce travail s’associe à une forme de résistance, dit-elle. On n’accepte pas que les crises, conflits ou menaces de violence privent les enfants de la chance de rire.»

Des ONG locales invitent Samantha Holdsworth et ses 17 clowns bénévoles à se produire devant des groupes menacés du monde entier. L’équipe a ainsi touché plus de 50000 enfants dans 14 pays, et, avant la pandémie, faisait au moins six voyages à l’étranger par an. Les spectacles se déroulent normalement dans des espaces ouverts, faciles d’accès. L’ONG a ainsi organisé des représentations dans des camps de réfugiés syriens en Grèce, en Turquie et en Jordanie.

Depuis un an et demi, Samantha Holdsworth s’occupe plutôt de former des clowns et artistes locaux pour assurer la relève. Au fond, la crise sanitaire mondiale a encore accru le besoin de rire. «Nous aimerions réinventer la façon dont on vient en aide aux populations, dit-elle, pour que la joie et le jeu y figurent au même titre que la nourriture et l’hébergement.»

