Allemagne: les trois monothéismes dans la même maison

Au cœur de Berlin, un nouveau lieu de culte pourrait redéfinir la notion d’espace sacré. Conçu par le cabinet d’architectes Kuehn Malvezzi, le projet House of One (la «maison de tous») est un centre où se retrouveront musulmans, juifs et chrétiens, et qui a pour but de favoriser le dialogue entre les trois monothéismes. L’édifice, dont la première pierre a été posée en mai, abritera une église, une mosquée et une synagogue reliées au centre par une grande salle commune. House of One sera également ouverte aux autres confessions et à la société laïque. «Ici, les religions se parleront plutôt que de parler les unes des autres», dit Josef Schuster, président du Conseil des juifs d’Allemagne. Il y a 10 ans, quand les frictions religieuses ont recommencé à augmenter, les chefs de trois communautés ont amorcé une discussion sur leur rêve commun d’un projet de paix.

