15 pouvoirs du corps humain, à chaque minute

Apprenez-en plus sur les maladies des glandes salivaires , des maux très méconnus.

La salive décompose les aliments pour faciliter la digestion et garde la bouche propre et sans infection. Les glandes salivaires de votre bouche fonctionnent constamment, produisant 1 à 2 litres de salive chaque jour, rapporte Live Science (bien que leur production soit presque nulle la nuit).

Il garde hydraté

Plus de la moitié de votre corps est constituée d’eau: environ 55% pour les femmes et 65% pour les hommes. Le corps humain surveille en permanence la quantité d’eau que l’on perd et donc la quantité à réabsorber. C’est pourquoi nous ressentons la soif.

En fait, une étude a révélé que le corps humain peut déclencher cette sensation de soif après avoir perdu seulement 1% de sa quantité totale d’eau.

