YAKOBCHUK VIACHESLAV/SHUTTERSTOCK

Rassurer les jeunes avant tout

Depuis, le «vieux» dispense ses conseils sur l’amour, la confiance, l’ambition et le succès. «C’est surtout pour les rassurer. Je ne me prétends pas psychologue. Et puis, la vie finit bien souvent par arranger les choses.» Pour guider les étudiants, il s’appuie sur sa passion pour la philosophie… et sa prodigieuse mémoire!

«Je me rappelle parfaitement comment je me sentais à 17 ans. C’était une période particulièrement angoissante. On est laissé à soi-même pour la première fois. On ne sait pas quel chemin emprunter, ni avec qui ni pourquoi d’ailleurs.»