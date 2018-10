Reportages

6 questions à Marc-Antoine Cloutier, l’homme derrière Juripop

Dès son plus jeune âge, Marc-Antoine Cloutier rêvait de changer le monde et de se porter à la défense des laissés-pour-compte. C’est avec une toge d’avocat qu’il le fera, une cause à la fois.

1 / 5 Guillaume Simoneau Avant ses 20 ans, Marc-Antoine Cloutier avait déjà fondé une radio étudiante, déclenché une grève dans son école secondaire, en plus d’être attaché politique du député péquiste François Rebello et vice-président du Comité national des jeunes du Parti québécois. À la même époque, en 2009, il jetait les bases de la clinique juridique Juripop alors qu’il venait tout juste d’entamer des études de droit en 2008. Aujourd’hui président fondateur de cette organisation à la renommée grandissante, Marc-Antoine Cloutier, qui vient de lancer avec deux associés sa propre firme, Trivium Avocats, plaide depuis longtemps pour une meilleure accessibilité au système judiciaire, à des coûts raisonnables et dans des délais qui le sont tout autant! Pour cet idéaliste hyperactif, la défense des citoyens, des plus démunis à ceux issus de la classe moyenne, est une nécessité. Guidé par le principe que la justice est là pour dénouer les litiges, pas les nourrir. Découvrez aussi le témoignage de Pascal Paradis, fondateur d’Avocats Sans Frontières Canada (ASFC).

2 / 5 YP_photographer/Shutterstock Soif de justice… D’où vient votre soif de justice et d’engagement?

Ma sœur souffre de déficience intellectuelle, et j’ai vu mes parents se battre très fort pour qu’elle fréquente l’école publique avec l’aide d’une accompagnatrice, qu’elle obtienne des services de santé adéquats, bref, qu’elle accède à l’égalité des chances pour évoluer, progresser. Très tôt, j’ai dû faire face à la stigmatisation des personnes handicapées, et cela a forgé un peu ma jeunesse de combattant. Vous commencez des études de droit en 2008 et, avec des camarades de classe, vous fondez Juripop dès juin 2009 . Quelle mouche vous a piqué?

Ce fut lors du premier cours de droit social, je m'en souviens comme si c'était hier! Il s'agissait essentiellement d'une introduction à l'Aide juridique, et le professeur nous disait que le système de justice est accessible aux grandes entreprises et aux riches, qui disposent d'énormes moyens, et aux très pauvres, grâce à l'Aide juridique. Pour les gens à revenus moyens, dont plusieurs avocats, le système était devenu beaucoup trop onéreux. On ignorait ces problèmes au moment de s'inscrire en droit, et ça heurtait nos valeurs. Je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose.