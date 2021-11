Liens fréquents entre insomnie et dépression

Il existe des liens entre l’insomnie et la dépression. De plus, en traitant l’un de ces troubles, vous pouvez soulager l’autre.

Monkey Business Images/Shutterstock

Quand insomnie et dépression sont liées

Quelques mois après le début de la pandémie, le Madrilène Héctor González* a pris rendez-vous au centre de psychologie Álava Reyes. Dans le climat de peur et d’incertitude, ce cadre d’entreprise de 57 ans avait commencé à souffrir d’insomnie.

M. González n’avait aucune difficulté à s’endormir le soir, explique la directrice du centre, María Jesús Álava Reyes, mais il se réveillait après deux ou trois heures, tourmenté et agité. Il finissait par se rendormir, mais se réveillait le matin deux heures trop tôt, assailli par des pensées négatives. Le manque de sommeil a fini par altérer son humeur et ses capacités. «L’insomnie a causé un état d’anxiété aiguë qui a suscité frustration et épuisement jusqu’à la dépression», poursuit Mme Reyes. D’ailleurs, voici les raisons médicales qui expliquent votre mauvaise humeur.

Pour Thomas Müller-Rörich, de Stuttgart en Allemagne, les premiers symptômes de dépression sont apparus en 1992, pendant ses vacances avec sa famille en Sardaigne. L’homme de 38 ans se sentait inexplicablement malheureux, irritable et tendu. Il criait après ses enfants quand ils faisaient du bruit et se disputait sans raison avec sa femme.

L’humeur ne s’est pas améliorée à son retour au pays. Il a perdu l’appétit et n’arrivait plus à se concentrer au travail, dans l’entreprise de génie électrique qu’il dirigeait. Deux ans plus tard, le diagnostic s’est confirmé: il souffrait de dépression. L’insomnie a suivi peu après; il se réveillait à 4h avec des angoisses qui l’empêchaient de retrouver le sommeil. Il avait de plus en plus de mal à être productif. «L’addition de l’insomnie à la dépression a sans conteste aggravé les choses, se souvient M. Müller-Rörich, aujourd’hui âgé de 67 ans. Je me sentais vide et paralysé, avec l’impression d’avoir tout échoué.»

Le lien entre l’insomnie et la dépression est de plus en plus documenté. Dans une méta-analyse souvent citée datant de 2011, des chercheurs de Fribourg, en Allemagne, ont montré que, chez les sujets souffrant d’insomnie, le risque de dépression était deux fois plus élevé que chez ceux qui n’avaient pas de problèmes de sommeil. En 2020, une recherche de suivi a établi une relation bidirectionnelle entre les deux et suggéré que le traitement précoce de l’insomnie pouvait aider à prévenir la dépression.

L’une et l’autre affectent un grand nombre d’individus, parfois simultanément, comme chez Thomas Müller-Rörich et Héctor González. Entre 6% et 10% des adultes européens souffrent d’insomnie chronique, le trouble du sommeil le plus courant. Environ 4% des adultes connaîtront un jour un épisode dépressif, le deuxième trouble de santé mentale le plus répandu en Europe.

«Jusqu’à 80% des dépressions sont accompagnées de troubles du sommeil, affirme Hans Günter Weess, psychothérapeute et somnologue, chef du centre interdisciplinaire du sommeil Pfalzklinikum, à Klingenmünster, en Allemagne. Ils vont souvent de pair. » Environ la moitié des personnes souffrant d’insomnie déclarent des symptômes de dépression. « Leur risque dépressif est trois fois plus élevé par rapport à ceux qui n’ont pas de problèmes de sommeil», ajoute le spécialiste.

Une chose est sûre, l’une et l’autre affection ont des effets néfastes sur la santé. En effet, les personnes souffrant d’insomnie chronique ont un système immunitaire fragilisé. Elles sont par conséquent plus souvent malades et souffrent davantage d’hypertension artérielle, de diabète de type 2 et de maladies cardiaques. Les personnes atteintes de dépressions récurrentes sont menacées par le stress, la douleur chronique ou l’obésité, et présentent un risque de consommation abusive de drogues ou d’alcool.

Peu importe laquelle de l’insomnie ou de la dépression précède l’autre. «On n’est pas tant dans la figure de l’œuf et la poule où on se demande qui est cause de l’autre, explique Dan Chisholm, directeur de programme en santé mentale du bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé à Copenhague. Il s’agit simplement de constater que ce qui soulagera la dépression soulagera aussi l’insomnie, et vice versa.»