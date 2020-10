Se réveiller la nuit et souffrir d’angoisse nocturne: les conseils d’experts

1 / 15

Tero Vesalainen/Shutterstock

Comment dormir malgré l’angoisse nocturne

Peu de personnes peuvent se vanter d’avoir une bonne nuit de sommeil tous les soirs! Les périodes d’agitation au lit peuvent être causées par un sentiment d’inquiétude ou de stress qui s’accumule avec le temps, causant de l’angoisse nocturne et faisant en sorte que vous vous réveillez la nuit.

Si vous souffrez d’insomnie et d’anxiété, vous pourriez avoir tendance à vous réveiller à des heures irrégulières et ressentir bien de la difficulté à vous rendormir. Vous pouvez également avoir des pensées négatives, pessimistes, voire irrationnelles. L’angoisse peut survenir à tout moment de la journée et ses symptômes typiques sont:

la nervosité;

l’inquiétude;

l’incapacité à se concentrer;

la difficulté à s’endormir ou à rester endormi.

Il s’agit probablement d’insomnie d’endormissement si vous mettez plus d’une demi-heure à vous endormir après vous être couché. Il s’agit plutôt d’insomnie de maintien lorsque l’efficacité du sommeil est inférieure à la normale. Cette seconde forme d’insomnie touche davantage de femmes que d’hommes.

Il est même parfois possible d’avoir une crise de panique nocturne. La crise d’angoisse survient brutalement sans raison apparente. Ses symptômes sont intenses: douleurs thoraciques et abdominales, accélération du rythme cardiaque, nausées, vertiges, sensation d’étouffer… et à ces douleurs physiques s’ajoutent des douleurs mentales.