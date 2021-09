Les désavantages de se plaindre

AnnaStills/Shuttertsock

Des chercheurs ont prouvé qu’il vaut mieux ne pas se tracasser pour des broutilles en présentant à leurs sujets des images déplaisantes destinées à simuler les effets émotionnels des petites contrariétés – rater l’autobus, par exemple, ou renverser son café. Des encéphalographies ont révélé que les réactions négatives de certains participants duraient plus longtemps que celles des autres dans une zone appelée l’amygdale. Les sujets dont l’activité cérébrale se normalisait plus vite étaient plus portés à dire qu’ils étaient souvent de bonne humeur et ont mieux coté leur bien-être psychologique sept ans plus tard.

