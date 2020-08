La violence conjugale au cœur de la maladie

iStock/Constantinis

Les causes de la fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique sont mal connues, mais ces deux maladies, caractérisées par des douleurs et un épuisement extrême, semblent associées à un excès de stress. D’après une enquête de l’université de Birmingham, en Angleterre, les femmes maltraitées par leur conjoint courent presque deux fois plus de risques que les autres de contracter l’une ou l’autre. Cette découverte pourrait faciliter le diagnostic. «Le sujet est délicat, admet l’auteur principal de l’étude, Joht Singh Chandan, mais nous recommandons aux médecins de poser la question s’ils le jugent approprié.»

Contenu original Selection du Reader’s Digest