75 inspirations pour améliorer l’existence

Illustration de Heidi Berton

1. Posez un verre d’eau sur la table de nuit avant d’aller au lit. Buvez ce qu’il en reste pour démarrer la journée bien hydraté.

2. Passez au moins 10 minutes chaque jour en tête à tête avec chacun de ceux qui partagent votre vie.

3. Établissez une liste des tâches, ce sera ensuite plus facile de vous mettre au travail.

4. Une fois imprimées, les photos conservées sur votre téléphone – petit plaisir rare de nos jours – feront de jolis cadeaux.

5. Appelez vos parents, ils attendent de vos nouvelles. Un jour, vous ne pourrez plus le faire.

6. Gardez toujours au frigo des fruits ou des légumes lavés et coupés pour parer aux petites fringales.

7. Faites au moins une fois par semaine ce qui vous procure le plus de joie.

8. Payez vos factures dès que vous les recevez.

9. Après avoir répondu à la question d’un ou d’une ami(e) sur vous, posez-lui à votre tour une question qui le ou la concerne.

10. Peu importe le montant, programmez un virement automatique sur votre compte d’épargne à chaque versement de salaire.

Heidi Berton

11. La vie est trop courte pour souffrir dans une paire de chaussures inconfortables.

12. Chaque jour, offrez-vous une séance de «respiration carrée»: inspirez lentement, bloquez votre respiration, expirez et bloquez de nouveau votre respiration. Pour chaque étape, comptez jusqu’à quatre.

13. Vous travaillez dans un bureau? À 15h, une petite conversation informelle avec vos collègues est une excellente façon de stimuler votre énergie.

14. Tout exercice est bénéfique. Cinq minutes de marche valent mieux que pas de marche du tout.

15. Humez le parfum des lilas.

16. Engagez systématiquement une conversation avec l’employé(e) du supermarché.

17. Achetez un écran solaire que vous utiliserez; c’est de l’argent bien dépensé.

18. Adonnez-vous à un exercice au saut du lit. Si c’est le seul de la journée, vous aurez au moins accompli cela.

19. Gardez un pot de romarin sur le rebord de la fenêtre. C’est délicieux avec les pommes de terre.

20. Ne faites jamais d’achats quand vous avez faim ou que vous vous ennuyez.

Heidi Berton

21. Les jours de semaine comptent aussi: ne réservez pas la plus belle porcelaine aux seules occasions spéciales.

22. Établissez des relations en dehors du travail et de la famille.

23. Portez un maillot de bain Speedo ou un bikini si vous en avez envie. Quelle importance?

24. La prochaine fois que vous serez tenté par une super affaire, demandez-vous: «En ai-je vraiment besoin?»

25. Souriez aux gens que vous croisez dans la rue.

26. Vous dormez mal? Coupez la caféine après midi.

27. Vous voyagez? Contentez-vous d’un bagage à main. Vous y arriverez!

28. Quel que soit le temps qu’il fait, mettez le nez dehors tous les jours.

29. Passez un après-midi en terrasse dans un café et observez la vie qui vous entoure.

30. Faites votre lit aussitôt que vous vous levez.

31. Choisissez vos combats. Ils ne méritent pas tous une bataille.

32. Vous suivez les réseaux sociaux? Prenez un jour de congé.

33. Pour une boisson revigorante l’après-midi, rien de mieux qu’un thé avec un peu de sucre.

34. Appelez un ou une ami(e) à qui vous n’avez pas parlé récemment.

35. Apprenez à dire bonjour dans au moins trois autres langues.

36. Prenez le temps de vous détendre et de profiter de vos repas.

37. Emmenez les enfants au musée, visiter une exposition, au concert, même quand ils sont adultes.

38. Empruntez à la bibliothèque locale quelques livres pour les vacances.

39. Pour la sentiment d’euphorie, essayez la nage en eau glacée ou la douche froide.

40. Cuisinez un plat inspiré d’une autre culture gastronomique.

Heidi Berton

41. Le mauvais temps ne doit pas vous empêcher d’apprécier l’extérieur ; il suffit de porter les vêtements appropriés.

42. Écrivez une lettre. Avec un stylo. Sur du papier.

43. Éteignez votre téléphone vers 21h, vous dormirez mieux.

44. Vous avez une grand contenant de mesclun? Consommez d’abord les feuilles rouges qui s’abîment plus vite.

45. Consacrez quelques minutes par jour à l’apprentissage d’une nouvelle compétence – jonglerie, dessin, sudoku, guitare.

46. Testez une nouvelle recette toutes les semaines. Si vous ne cuisinez pas, essayez un nouveau restaurant.

47. Si vous avez la place, faites sécher le linge au soleil.

48. Les gestes répétitifs, comme balayer le plancher, ont des vertus thérapeutiques, car ils permettent d’évacuer les pensées stressantes.

49. N’oubliez pas vos vieilles boîtes de photos; plongez la main dedans à l’occasion et ravivez vos souvenirs.

50. Faites le plein quand vous n’êtes pas attendu. Vous éviterez de le faire un jour où vous êtes pressé.

51. Si l’inquiétude vous tient éveillé la nuit, comptez lentement à l’envers à partir de 100.

52. Commencez la journée en effectuant 10 minutes d’exercices simples de yoga, comme la posture du chien tête en bas ou les étirements du chat et de la vache.

53. Célébrez et encouragez le talent des autres, même ceux qui sont plus doués que vous.

54. Faites la sieste après le déjeuner. Vous serez plus alerte l’après-midi.

55. Lisez de la poésie. Quand vous trouverez un poème qui vous plaît, envoyez-le à un ou une ami(e).

56. Quand vous discutez politique avec des amis ou la famille, écoutez et apprenez du point de vue des autres.

57. Étreignez vos enfants chaque fois que vous les voyez.

58. Vous visitez un autre pays? Ne craignez pas de sortir des sentiers battus. Ailleurs dans le monde, la plupart des gens sont bons, comme vous.

59. L’honnêteté est la meilleure des politiques (comme de rester soi-même).

60. Ne vous contentez pas des grands titres. Prenez le temps de lire tout l’article.

61. Découvrez vos voisins en les invitant à boire un verre.

62. Si vous avez le choix, prenez le vélo plutôt que la voiture.

63. Quand vous avez tort, reconnaissez-le.

Heidi Berton

64. Un coup de blues l’été? Offrez-vous une crème glacée. Et l’hiver? Un bol de nouilles fera l’affaire.

65. Devant une décision difficile, ne réfléchissez pas trop; le cœur sait souvent ce qu’il faut choisir.

66. Préparez un bon repas pour quelqu’un.

67. Même après une dispute, essayez de partir avec le sourire.

68. Faites un massage à votre partenaire.

69. Achetez toujours des ustensiles de cuisine de qualité (attendez les soldes).

70. Explorez une rue, une place ou une colline où vous n’avez jamais mis les pieds.

71. N’hésitez pas à décliner une invitation si vous n’avez pas envie d’y aller. Vous avez le droit de dire non.

72. Ayez toujours dans la voiture des sacs réutilisables et un parapluie.

73. Dorlotez-vous: offrez-vous une manucure, un soin bien-être ou un rasage de luxe.

74. Pendant une dispute, posez-vous la question: suis-je fatigué(e) ou ai-je faim, froid ou chaud? Répondez-y et le désaccord vous semblera peut-être moins sérieux.

75. Retirez vos chaussures et marchez pieds nus dans les vagues.

