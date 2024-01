13 faits surprenants sur le yoga

fizkes/Shutterstock

De nombreux avantages pour la santé

Non seulement le yoga réduit le stress, mais il améliore la posture et l’équilibre, renforce les os et les muscles et maintient une bonne santé du dos et des articulations. Chaque posture présente des avantages spécifiques. Le chien tête en bas soulage le mal de dos, tandis que la planche permet de fortifier le centre et le haut du corps. Faites une pose rapide avec la posture de l’enfant: commencez sur les mains et les genoux, puis redressez-vous avant de ramener le ventre vers le sol, les bras allongés – un étirement doux qui favorise la détente et permet de se recentrer.

Apprenez-en plus sur cette routine facile de yoga pour faciliter la digestion.