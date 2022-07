Les bienfaits du yoga aérien sur la santé

RyanJLane/Getty Images

Qu’est-ce que le yoga aérien (ou «fly yoga»)?

Les scientifiques continuent de découvrir comment le yoga favorise la santé globale de l’esprit et du corps. Des études démontrent d’ailleurs que le yoga réduit les maux de dos et facilite le sommeil ainsi qu’une meilleure digestion. Il a même été démontré qu’une pratique régulière du yoga réduit le risque de maladie cardiaque, améliore la fonction pulmonaire et aide à traiter le stress, l’anxiété et la dépression.

Ce n’est pas surprenant puisque pendant des milliers d’années, le yoga a aidé les individus à pratiquer la pleine conscience tout en gardant leurs muscles souples et leurs os et articulations en bonne santé.

Pour un yogi chevronné qui cherche à approfondir sa pratique, le yoga aérien peut aider à atteindre de nouveaux sommets. Cette version moderne des flux traditionnels combine les philosophies et les poses du yoga classique avec le conditionnement physique ludique des arts aériens. Certaines options conviennent aux débutants comme aux experts chevronnés… pour vous donner des ailes!

Yoga aérien

Kevin Bigger, directeur de la formation pédagogique d’un centre de yoga, explique que lorsque vous entamerez votre premier cours de yoga aérien, la première chose que vous remarquerez est un hamac en tissu installé au-dessus de chaque tapis. «Nous faisons plusieurs des mêmes poses que vous trouveriez dans un cours de yoga typique, mais une partie de votre corps interagira avec le hamac de manière spécifique», explique Kevin Bigger.

Le yoga aérien apporte également son style nouveau-genre à la pratique ancienne. Kevin Bigger spécifie que les instructeurs incluent souvent des exercices de conditionnement aérien, et des éléments de pilates et de dance à leur cours de yoga. «Nous aimons également inclure des tours de cirque inspirés des acrobaties aériennes – remontoirs, chutes, et plus encore!», ajoute-t-il.

Le tissu s’adapte facilement à vos objectifs. Il soutient votre corps, permettant des poses plus profondes et un ajustement de l’alignement. Cela peut être particulièrement utile pour les nouveaux yogis qui apprennent la forme correcte. Le support du hamac peut également aider à renforcer la force et la flexibilité lorsque vous travaillez des positions plus avancées, comme le poirier ou d’autres inversions.

Quel que soit votre niveau, cet exercice d’équilibre constitue un véritable entraînement pour tout le corps. Kevin Bigger croit que les mouvements de yoga aériens renforcent certains groupes musculaires plus efficacement que les cours de yoga traditionnels. «Les étudiants trouvent que presque toutes les poses de yoga aérien nécessitent un peu plus d’effort de la part de vos abdominaux», ajoute-t-il.

Et les effets physiques vont au-delà d’une grande tonification musculaire. Une étude menée par l’American Council on Exercise, un OBNL spécialisé dans la certification d’entraîneur de fitness et de coach de santé, a révélé que les yogis qui pratiquent le yoga aérien pendant seulement six semaines réduisaient plusieurs facteurs de risque de maladie cardiaque, comme leur tension artérielle, leur pourcentage de graisse corporelle ainsi que leur fréquence cardiaque au repos. Voici 10 choses que votre prof de yoga ne vous dit pas.

Hamac aérien

Jill Franklin, maître entraîneur aérien et fondatrice d’un centre de fitness aérien, affirme que le hamac aérien est un proche cousin du yoga aérien. Toutefois, l’accent est davantage mis sur le mouvement dynamique et la créativité. «Le hamac aérien est plus un art de la performance; quelque chose que vous verriez dans un spectacle du Cirque du Soleil», explique-t-elle.

Dans le yoga aérien, le tissu s’enroule autour de la hanche du yogi pour lui donner accès facilement au tapis. «Dans un cours de hamac aérien, le hamac est généralement suspendu au-dessus du sol – entre 1 et 2 mètres – de manière à pouvoir le tourner facilement», explique Hong Yu, directeur d’un centre de fitness aérien.

Ce dernier explique que dans un cours d’introduction au hamac aérien, vous apprendrez à monter le tissu en toute sécurité, à le suspendre à l’envers et à essayer quelques poses faciles. Comme le yoga aérien, «c’est une merveilleuse activité de fitness, car elle fait travailler les stabilisateurs de base, la force du haut du corps et la flexibilité», souligne Jill Franklin.

Avec le temps et la pratique, les yogis développent des compétences inspirées de la gymnastique et apprennent à envelopper, suspendre et même déposer en toute sécurité le hamac en forme de U, combinant éventuellement des astuces et des transitions pour faire place à une routine dynamique.

Cet élément de performance n’ajoute pas seulement de la créativité et du cardio à votre entraînement. Selon une recherche de 2021 publiée dans la revue Frontiers in Human Neuroscience, l’apprentissage et la pratique de mouvements chorégraphiés sont associés à une amélioration de la fonction cognitive, de la capacité d’attention, de la mémoire et des capacités de résolution de problèmes. Ou encore, vous pouvez essayer le yoga sur chaise, qui permet d’enchaîner les mouvements de torsion et les étirements.

Acroyoga

L’acroyoga est une autre façon novatrice d’élever votre pratique du yoga d’un degré. Selon Acroyoga Québec, l’acroyoga est une pratique qui implique une série de postures aériennes, réalisées le plus souvent par trois coéquipiers:

la base (en contact avec le sol, qui supporte le mouvement);

le voltigeur (qui exécute des mouvements aériens)

et le pareur (qui assure la sécurité et l’évolution de la pratique).

Ainsi, plutôt que d’utiliser un hamac comme support, l’acroyoga repose sur l’équilibre du partenaire. La base soutient son partenaire en position couchée, assise ou debout. Pendant ce temps, le voltigeur maintient la tension du corps pour contrôler sa position dans les airs. Toute séance d’acroyoga devrait également impliquer un pareur qui aide à assurer la sécurité des deux autres partenaires.

Surtout, ne laissez pas le concept vous intimider! Bien qu’avoir une formation en yoga puisse aider les débutants à maintenir l’équilibre, la stabilité et la conscience corporelle, aucune expérience n’est nécessaire. Hong Yu croit même que l’acroyoga est adapté aux débutants – et à mesure que les élèves progressent, les mouvements et les dynamiques tendent vers les acrobaties.

N’oubliez pas que pour chacune de ces activités aériennes, vous aurez besoin de vêtements de sport confortables et ajustés.

Maintenant, voici comment trouver le type de yoga qui vous convient.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé! Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!