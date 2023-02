La quantité d’exercice requise pour un cerveau en bonne santé

L’ étude EXERT , publiée par l’Institut national américain du vieillissement, co-dirigée par la psychologue Laura Baker (Wake Forest School of Medicine), a évalué l’impact de l’intensité de l’exercice sur la perte de mémoire et le déclin cognitif.

Au fil du temps, l’exercice provoque des changements bénéfiques dans le cerveau. Ces modifications protègent les facultés intellectuelles et la mémoire en vieillissant. Que vous aimiez courir ou simplement faire quelques étirements sur un tapis de yoga, ces deux types d’exercices peuvent ralentir le déclin cognitif et garder le cerveau en santé, selon une récente étude.

Corrélation entre l’exercice et un cerveau en santé

Pendant 12 mois, 300 personnes âgées et sédentaires ont fait jusqu’à 45 minutes d’exercice quatre jours par semaine sous la supervision de leur entraîneur personnel. La moitié des participants ont effectué des exercices d’aérobie modérément intenses, tandis que l’autre moitié des exercices d’étirement et d’équilibre.

À la fin de l’étude, Laura Baker a constaté qu’aucun des deux groupes n’avait connu de déclin cognitif. Les radiographies cérébrales ne montraient pas non plus de rétrécissement du cerveau lié à l’aggravation des problèmes de mémoire.

Le rétrécissement du cerveau est en fait une manière de parler du rétrécissement de l’hippocampe, une partie du cerveau associée à la mémoire. Lorsque l’hippocampe rétrécit, le cerveau subit une déficience cognitive légère (Mild Cognitive Impairment ou MCI). On estime que 10 à 20% des personnes de plus de 65 ans atteintes de MCI développeront une démence sur une période d’un an.