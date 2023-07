7 bonnes raisons de dormir nu

Se coucher flambant nu possède plus d’avantages que vous ne le pensez. Ceux-ci, soutenus par la recherche, vous feront abandonner les flanelles ternes, et nous gageons que vous allez dormir nu ce soir.

MARIOS07/Getty Images

Dormir nu pourrait améliorer votre qualité de sommeil

En plus de dormir nu, les gens dorment mieux dans des températures plus fraîches. Pourquoi? Votre température corporelle normale baisse naturellement quand vous dormez, dit Christine Hansen, accompagnatrice du sommeil, membre de la National Sleep Foundation et fondatrice de Sleep Like a Boss. Lorsque votre température corporelle baisse, vos niveaux de cortisol diminuent et vos niveaux de mélatonine augmentent. «Ça explique pourquoi quand c’est trop chaud, vous vous sentez nerveux et n’arrivez pas à dormir», selon Christine Hansen. Si porter un pyjama ou dormir sous de lourdes couvertures peut perturber le refroidissement naturel de votre corps, il peut également perturber la qualité de votre sommeil.

Vous ne voulez par contre pas avoir trop froid non plus: si vous avez froid au point de frissonner, vous ne dormez probablement pas profondément. Alors qu’il n’y a pas de température parfaite pour bien dormir, la National Sleep Foundation recommande de régler votre thermostat entre 60 et 67 degrés Fahrenheit (entre 15,5 et 19,5 degrés Celsius), mais si vous dormez nu et vous réveillez en frissonnant, libre à vous de le régler à une température plus élevée.

Apprenez ensuite ces 19 choses à faire aujourd’hui pour mieux dormir cette nuit.