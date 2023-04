La 13e édition du Défi Vélo de Parkinson Québec est arrivée!

Saviez-vous que la maladie de Parkinson est la deuxième maladie neuro-évolutive la plus fréquente?

Défi Vélo Parkinson

Un groupe de chercheurs a déterminé que, d’ici 2040, le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson devrait dépasser les 12 millions de personnes dans le monde. Au Québec, en 2019, le nombre de personnes présentant des signes de la maladie de Parkinson ou de parkinsonisme a été estimé à 22430, soit 9970 femmes et 12460 hommes.

«Selon les experts du réseau de la santé, le vélo constitue une activité tout à fait indiquée pour les personnes vivant avec la maladie de Parkinson. En effet, l’activité physique adaptée est une approche thérapeutique complémentaire à la médication. Elle permet de mieux gérer les symptômes de la maladie de Parkinson et de ralentir sa progression» mentionne Caroline Champeau, directrice générale de Parkinson Québec.

Deux formules de participation

Défi Vélo Parkinson

Pour l’édition 2023 du Défi Vélo, deux formules de participation sont proposées. Pour ce qui est de la formule en présentiel, elle se tiendra au parc d’Oka le 26 août 2023. L’objectif est d’attirer 200 cyclistes de tous les niveaux qui pédaleront sur les trois parcours de 40 km, 60 km et 100 km afin d’amasser 250000$. Vous l’aurez compris, l’objectif personnel à atteindre est de 500$.

Il a aussi cette année la possibilité de se fixer un objectif et de cumuler les kilomètres pédalés lors de sorties personnelles ou en équipe pendant la durée du Défi Vélo (entre le 27 février et le 30 septembre 2023). L’objectif personnel à atteindre est alors de 300$.

Tous les fonds recueillis lors de cet événement serviront à appuyer la recherche médicale et scientifique. Il est évidemment possible de faire des dons sans participer au défi.

Nouveau porte-parole

Défi Vélo Parkinson

Parkinson Québec s’est aussi doté cette année du «parfait porte-parole»: l’acteur Yanic Truesdale.

«J’ai accepté d’être porte-parole, car j’ai perdu ma mère de cette maladie l’automne dernier et je tenais à supporter cette cause. De plus, étant propriétaire du studio de spinning Spin Énergie et un adepte du vélo, ce défi était parfait pour moi», lance-t-il.

