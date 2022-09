De la physio pour le tendon d’Achille… et autres nouvelles du monde de la médecine

Tour d’horizon des plus récentes nouvelles du monde de la médecine et des recherches scientifique en matière de santé.

Alona Siniehina/Shutterstock

De la physio pour le tendon d’Achille

La rupture du tendon d’Achille est souvent réparée par une chirurgie, mais est-ce la seule solution? Selon une étude norvégienne, les patients qui ont remplacé l’opération par de la rééducation obtiennent les mêmes résultats en termes de récupération de la force et de la capacité de sauter. Et les risques ne sont pas les mêmes. Les chercheurs ont en effet constaté que les patients opérés présentaient plus de risques de subir des lésions aux nerfs lors de l’intervention; les patients qui avaient opté pour la rééducation, eux, étaient plus exposés à une nouvelle rupture. Comme toute opération vient également avec des risques d’hémorragie, d’infection et de caillots sanguins, mieux vaut discuter avec votre spécialiste de la possibilité d’un traitement de rééducation.

Pour des pieds plus forts

GET.B/Shutterstock

Selon une étude de l’université de Liverpool, porter des chaussures aux semelles plus plates et moins renforcées que celles d’une chaussure ordinaire – comme des chaussures de course légères et minimalistes – augmente la force des pieds de près de 60% au bout de six mois d’usage quotidien. Cela améliore également l’équilibre et la stabilité.

Canneberges et santé cardiaque

istockphoto.com/Floortje

Une étude britannique indique que consommer quotidiennement durant un mois l’équivalent de 100 grammes de canneberges (neuf grammes de poudre de canneberges entières lyophilisées) augmente la circulation sanguine et prévient le durcissement des artères.

Des plats maison bons pour la tête

istockphoto.com/PhotoEuphoria

Les bénéfices des repas maison durent bien après que vous avez terminé la vaisselle. Une étude australienne a découvert que des personnes qui avaient suivi un cours de cuisine pendant deux mois étaient non seulement plus assurées en cuisine, mais que leur estime générale d’elles-mêmes s’était améliorée. Avant ces cours, la plupart des participants ne savaient pas vraiment préparer des repas à partir d’ingrédients frais. Mais l’acquisition de nouvelles compétences en cuisine leur a permis de mieux apprécier leur nourriture, d’être en meilleure santé, de cuisiner plus volontiers et d’en tirer une plus grande satisfaction.

Réduire le sentiment de solitude

istockphoto.com/ChrisAt

On aimerait tous un peu plus de temps pour se détendre, mais trop de temps libre n’est pas forcément bon et peut même générer un sentiment de solitude. Une étude de l’université d’État de Pennsylvanie a toutefois démontré que les personnes qui se lançaient dans des activités exigeantes requérant créativité et concentration – peindre ou ner du piano, par exemple – étaient moins affectées par ce phénomène. Puisque la solitude est l’une des principales causes de dépression et qu’elle triple le risque de démence, il vaut la peine de se mettre à une activité permettant de faire passer le temps plus rapidement.

