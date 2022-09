Elle sauve les gorilles… et autres bonnes actions

4 / 5

SvartKat/Shutterstock

Recyclage de déchets d’éoliennes

(POLOGNE) L’énergie éolienne est plus populaire que jamais. Le Conseil mondial de l’énergie éolienne note en effet une augmentation de 53% de la capacité de production d’électricité éolienne en 2020 comparativement à l’année précédente. La technologie n’est pourtant pas entièrement écologique. Environ 10 à 15% des composantes d’éoliennes, notamment les plus vieilles pales d’hélices en plastique, ne peuvent être recyclées quand vient le temps de les remplacer. Ces «déchets éoliens» finissent plutôt dans les décharges ou désagrégés sous l’effet de la chaleur et de produits chimiques.

Anmet, une société polonaise, a lancé en 2019 une filiale qui trouve de nouveaux usages aux vieilles pales d’éoliennes. La filiale AIRchitecture conçoit des modèles uniques de bancs publics, de tables à pique-nique, de jardinières et de chaises de jardin, tous résistants aux intempéries, ainsi que des objets plus volumineux comme des auvents et des quais de pêche. Ces turbines ont peut-être fait leur temps, mais elles ont trouvé une manière élégante et utile de finir leurs jours.