L’exercice réduit le risque de cancer

L’exercice est bon pour plein de choses et peut notamment réduire les risques de cancer. Voici ce que les études ont à dire sur le sujet.

istockphoto.com/ostill

Une étude britannique a établi que l’activité physique libère dans le système sanguin une protéine anticancéreuse appelée interleukine-6 (IL-6), capable de réparer les cellules et de ralentir la croissance des tumeurs. Les sujets de l’étude qui présentaient un risque élevé de cancer du côlon produisaient de plus grandes quantités de la pro­téine IL-6 après avoir pédalé sur un vélo d’appartement pendant 30 minutes que lorsqu’ils étaient demeurés assis. En conclusion: l’exercice régulier – marche rapide, vélo, etc. – permet de réduire le risque de cancer du côlon d’environ 20%, une découverte qui s’applique sûrement à d’autres types de cancer, selon les chercheurs.

