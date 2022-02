De la colle pour soigner les blessures

On n’arrête pas le progrès! Dans peu de temps, on pourra soigner les blessures avec de la colle spéciale…

Robert Przybysz/Shutterstock

La perte de sang étant l’une des principales causes de décès à la suite d’une blessure grave, des chercheurs de l’institut de technologie du Massachusetts (MIT) étaient en quête d’une meilleure façon de refermer rapidement les plaies en situation critique. Ils se sont inspirés de drôles de bêtes: les balanes, petites créatures marines qui s’accrochent aux rochers, aux coques des navires et à toute surface humide et sale.

En imitant les propriétés de leurs protéines collantes, ils ont créé une puissante colle biocompatible qui adhère aux tissus humains même couverts de sang et les ressoude en une quinzaine de secondes là où agrafes et timbres mettent plusieurs minutes. Une fois les études complétées, ce nouveau produit sera proposé aux secouristes du monde entier.

