Nous sommes tous menteurs

Vous est-il déjà arrivé de tricher lors d’un examen ou d’omettre quelques détails sur votre déclaration de revenus? Vous répondrez inévitablement par la négative, comme l’attestent les témoignages anonymes de ce reportage. «Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre!»

Geneviève*, 29 ans, a longtemps été complexée par ses deux orteils palmés. «Cela m’a toujours dérangée. Quand j’étais jeune et que je sortais de la piscine, je me dépêchais d’enfiler mes souliers.» Il y a quelque temps, elle a eu recours à une chirurgie esthétique lui permettant de corriger cette anomalie. Le tout, dans le plus grand des secrets. «Je ne l’ai dit à personne, sauf à mon conjoint. J’avais deux heures de route à faire après l’opération et je ne pouvais ni conduire ni marcher. Et avec le pied pansé durant des semaines, il allait bien s’en apercevoir… Le pire, c’est qu’il n’avait jamais remarqué ce petit détail qui me complexait tant!» rigole-t-elle.

Lorsque son entourage l’a questionnée à propos de son gros bandage, elle est restée très évasive. «J’ai seulement fait réparer un petit truc», a-t-elle annoncé, coupant court à la discussion. «Je ne souhaitais pas en parler. Quand tu décides de corriger quelque chose qui te gêne, c’est justement parce que tu n’as pas envie d’attirer l’attention sur ce détail.»

La jeune femme cultive avec grand soin son jardin secret, loin des regards intrusifs. «Je tiens à éviter tout envahissement de ma vie personnelle», affirme celle qui se sent toutefois un peu coupable de cacher la vérité. Et pourtant, un petit mensonge n’a jamais fait de mal à personne…

