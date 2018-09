Ces gestes d’autodéfense peuvent vous aider à repousser la peur, mais vous permettre aussi de vous tirer d’une mauvaise situation.

Le meilleur moyen de dissuader un agresseur, c’est d’avoir l’air aussi forte et confiante que possible. «Les gens qui essaient de vous attaquer ou de vous voler veulent généralement que ce soit rapide et facile, explique Ross Cascio, instructeur expert pour une entreprise d’autodéfense basée à Los Angeles. Ils veulent une proie facile.» Demandez à un ami de marcher avec vous lorsque c’est possible, sinon gardez l’œil ouvert et soyez vigilante lorsque vous êtes seule. Si vous êtes nerveuse, essayez de ne pas le montrer. «Cela peut paraître bizarre, mais marcher au milieu de la rue au lieu d’un trottoir ombragé peut vraiment aider», ajoute Ross Cascio. Attention à ces habitudes qui font de vous une cible facile .

Tatiana Ayazo /Rd.com

Rendez-vous difficile à saisir

Si un agresseur arrive par-derrière et vous ceinture de ses bras, il est vital de lui rendre la tâche le plus difficile possible afin qu’il ne puisse pas vous entraîner ailleurs. Pensez à la façon dont les tout-petits et les chiens se transforment en poids mort lorsqu’ils ne veulent pas bouger, dit Ross Cascio. «Vous devez vous alourdir au maximum et abaisser votre centre de gravité, continue-t-il. Pliez les genoux et relâchez vos fesses afin de devenir plus lourde et plus difficile à déplacer.» Tout en faisant cela, débattez-vous et gigotez pour rendre votre corps plus difficile à saisir, et essayez de frapper votre assaillant dans l’entrejambe – un des rares endroits que vous pourrez atteindre si vos bras sont coincés.