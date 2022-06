10 choses à ne pas faire après un coup de soleil

3 / 10

Halfpoint/Shutterstock

Oublier de s’hydrater

Il ne faut pas oublier de s’hydrater, on ne le répète jamais assez. La quantité d’eau recommandée au quotidien peut sembler un défi, mais il y a de nombreuses façons de rester hydraté. «Les brûlures causent plus que de la douleur à l’organisme. De fait, elles attirent le liquide vers la peau au détriment du reste du corps», précise le Dr Keith LeBlanc, dermatologue fondateur du The Skin Surgery Centre à Mandeville et Metairie (Louisiane), et à Biloxi (Mississippi). «Tâchez de boire plus d’eau, de jus et de boissons énergisantes pendant quelques jours, en gardant l’œil sur tout signe de déshydratation.»

